Euractiv: фон дер Ляйен пришлось спрятаться в убежище в Киеве на фоне тревоги

Глава ЕК в ходе визита в Киев пряталась в убежище на фоне тревоги, пишут СМИ Euractiv: фон дер Ляйен пришлось спрятаться в убежище в Киеве на фоне тревоги

Москва16 июл Вести.Председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в ходе визита в Киев пришлось спрятаться в убежище на фоне сигнала тревоги в украинской столице. Об этом сообщил портал Euractiv.

По информации журналистов, это произошло во время общения главы ЕК с журналистами.

В шикарном отеле InterContinental... звук сирены заставил Урсулу фон дер Ляйен и сопровождающих ее журналистов укрыться в глубоком подземном убежище говорится в публикации

Фон дер Ляйен находилась в Киеве в среду, 15 июля. Там глава киевского режима Владимир Зеленский наградил председателя ЕК орденом Европы за поддержку стратегического курса Киева на членство в Европейском союзе, а также вклад в "усиление устойчивости Украины".