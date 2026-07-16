Москва16 июлВести.Председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен в ходе визита в Киев пришлось спрятаться в убежище на фоне сигнала тревоги в украинской столице. Об этом сообщил портал Euractiv.
По информации журналистов, это произошло во время общения главы ЕК с журналистами.
В шикарном отеле InterContinental... звук сирены заставил Урсулу фон дер Ляйен и сопровождающих ее журналистов укрыться в глубоком подземном убежищеговорится в публикации
Фон дер Ляйен находилась в Киеве в среду, 15 июля. Там глава киевского режима Владимир Зеленский наградил председателя ЕК орденом Европы за поддержку стратегического курса Киева на членство в Европейском союзе, а также вклад в "усиление устойчивости Украины".