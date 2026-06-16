Москва16 июн Вести.Евросоюз должен удвоить поддержку киевского режима, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

По ее мнению, это якобы увеличит шансы Киева победить в украинском конфликте.

Обстановка в 2026-м году сильно отличается от 2025-го… Сейчас самое время удвоить нашу поддержку написала фон дер Ляйен в соцсети X

Ранее издание Strategic Culture заявило, что призывы европейцев к прекращению огня на Украине связаны с их желанием вооружить киевский режим и дать ему передышку, а от ключевой цели по нанесению "стратегического поражения" России они так и не отказались.