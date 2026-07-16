Москва16 июл Вести.Незачем больше таскаться в Киев. Так в ходе брифинга в МИД России официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала поведение главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен во время воздушной тревоги.

Вопрос на брифинге задал политобозреватель KP.RU Александр Гамов. Он назвал главу Еврокомиссии "бедной Урсулой" и "трусихой", к тому же "очень робкого десятка", которая, лишь услышав сирены воздушной тревоги, тут же бросилась в бомбоубежище. Он поинтересовался у Марии Захаровой, прозреет ли мадам фон дер Ляйен, увидев вблизи войну, виновницей которой она сама же и является, или страх сковал ее надолго?

Западникам надо усвоить: киевские каникулы закончились. И нечего туда больше таскаться ответила на этот вопрос Мария Захарова

Как отметило ранее издание Euractiv, звуки сирен над Киевом заставили Урсулу фон дер Ляйен и сопровождающих ее журналистов быстро спуститься в глубокий бункер-бомбоубежище, расположенное под отелем InterContinental. Это произошло ровно в тот момент, когда еврочиновница описывала ситуацию на Украине корреспондентам, освещающим ее визит. Специализирующееся на новостях Евросоюза издание добавило, что воздушная тревога 15 июля объявлялась сразу в десяти украинских областях.

В Киеве Урсуле фон дер Ляйен вручили орден Европы. Политобозреватель ИС "Вести" Ольга Скабеева назвала эту награду главе ЕК взяткой от Зеленского.