Захарова: фон дер Ляйен – врунья, Россия не прекращала поставки газа в ЕС

Захарова назвала Урсулу фон дер Ляйен отменной вруньей Захарова: фон дер Ляйен – врунья, Россия не прекращала поставки газа в ЕС

Москва2 июл Вести.Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен является отменной вруньей, заявляя о мнимом решении России прекратить поставлять газ в Евросоюз (ЕС), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ТАСС.

Россия никогда не отключала газ для Европы, подчеркнула Захарова.

Урсула - врунья отменная. Любой гражданин стран ЕС может подать на нее в суд за это вранье и выиграет приводит ТАСС слова Захаровой

В штаб-квартире ЕК в Брюсселе из-за сильной жары отключили кондиционеры, однако это не коснулось этажей, где работают фон дер Ляйен и многие комиссары.

Захарова указала на сохранившуюся в ЕК колониальную логику в связи с тем, что при сильной жаре в здании ЕК кондиционеры работают исключительно на этаже фон дер Ляйен. Это напоминает сюзерена, которого обмахивают опахалами, отметила Захарова.