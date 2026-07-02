Москва2 июлВести.Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен является отменной вруньей, заявляя о мнимом решении России прекратить поставлять газ в Евросоюз (ЕС), заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в интервью ТАСС.
Россия никогда не отключала газ для Европы, подчеркнула Захарова.
Урсула - врунья отменная. Любой гражданин стран ЕС может подать на нее в суд за это вранье и выиграетприводит ТАСС слова Захаровой
В штаб-квартире ЕК в Брюсселе из-за сильной жары отключили кондиционеры, однако это не коснулось этажей, где работают фон дер Ляйен и многие комиссары.
Захарова указала на сохранившуюся в ЕК колониальную логику в связи с тем, что при сильной жаре в здании ЕК кондиционеры работают исключительно на этаже фон дер Ляйен. Это напоминает сюзерена, которого обмахивают опахалами, отметила Захарова.