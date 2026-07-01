После скандала с кондиционером Захарова обвинила фон дер Ляйен в феодализме Захарова: в европейском обществе укоренилось разделение на "рабов и хозяев"

Москва1 июл Вести.Официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире радио Sputnik указала на сохранившуюся в Еврокомиссии колониальную логику в связи с тем, что при сильной жаре в здании ЕК кондиционеры работают исключительно на этаже ее председателя Урсулы фон дер Ляйен, это напоминает сюзерена, которого обмахивали опахалами.

Ранее СМИ сообщали, что в пятницу с первого по седьмой этаж штаб-квартиры ЕК в Брюсселе из-за аномальной жары отключили кондиционеры, однако это не коснулось этажей, где работают фон дер Ляйен и многие комиссары.

По информации Politico, фон дер Ляйен работает на 13 этаже, а большинство ее комиссаров занимают восьмой этаж здания и выше. Как пишет издание, сотрудники ЕК сравнили такое положение с "феодализмом" и назвали это "позором".

Захарова указала, что в Европе исторически укоренились неравенство и деление на "рабов и хозяев".

С точки зрения менталитета: как сохранить всю ту же самую колониальную логику, и не только колониальную, а средневековую, западно-средневековую логику сюзерена, вассалов, которые там должны по копеечке себя выдавливать, отказываясь себе во всем. А эти так и будут, понимаете, так сказать, с вентилятором сидеть где-нибудь там у себя в башне отметила дипломат

Ранее спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев иронично заметил, что кондиционеры работают только на верхних этажах 13-этажной штаб-квартиры Еврокомиссии, где располагаются кабинеты фон дер Ляйен и еврокомиссаров, потому что там "работают гораздо усерднее".