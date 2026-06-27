Феодализм и позор: в штаб-квартире ЕК кондиционер оставили только фон дер Ляйен Politico: в штаб-квартире ЕК отключили кондиционеры всем, кроме фон дер Ляйен

Москва27 июн Вести.В штаб-квартире Еврокомиссии (ЕК) в Брюсселе отключили систему кондиционирования на фоне экстремальной жары. При этом мера не затронула этажи, где работает глава ЕК Урсула фон дер Ляйен и ее подопечные, пишет Politico.

В полдень сотрудники, работающие в здании Berlaymont, получили сообщение следующего содержания: "Из-за экстремальных погодных условий система воздушного охлаждения на этажах с 1-го по 7-й будет отключена до конца дня"... Фон дер Ляйен работает на 13-м этаже, а кабинеты большинства ее заместителей расположены на этажах с восьмого и выше говорится в публикации

В Бельгии 25 июня был обновлен температурный рекорд: воздух прогрелся до 34,2 градуса, превысив предыдущий максимум, державшийся с 1976 года. По словам одного из сотрудников штаб-квартиры ЕК, который работает на восьмом этаже, жара настолько сильная, что даже при включенном кондиционере столбики термометра в помещении показывают 25,7 градуса. Те, кто трудится на нижних этажах, назвали такое положение дел феодализмом и позором.

Ранее сообщалось, что во Франции на фоне продолжающейся жары число погибших на воде превысило 50 человек, а в Италии только за один день аномальные погодные условия унесли жизни пяти человек.