Москва27 июн Вести.Кондиционеры работают только на верхних этажах 13-этажной штаб-квартиры Еврокомиссии, где располагаются кабинеты главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен и еврокомиссаров, потому что там "работают гораздо усерднее", иронично заметил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

Так он прокомментировал в соцсети X новость о том, что из-за охватившей Европу аномальной жары в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе произошло вынужденное частичное отключение системы кондиционирования. При этом на верхних этажах здания, где расположены кабинеты фон дер Ляйен и еврокомиссаров, кондиционеры работают.

На верхних этажах Еврокомиссии просто работают гораздо усерднее - поэтому, разумеется, им полагаются кондиционеры, в отличие от сотрудников нижних этажей написал Дмитриев

25 июня в Бельгии был обновлен температурный рекорд: воздух прогрелся до 34,2 градуса и превысил державшийся с 1976 года максимум. Сотрудники штаб-квартиры ЕК, которые трудятся на нижних этажах, назвали такое положение дел феодализмом и позором.