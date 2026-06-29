Дмитриев о жаре во Франции: поиск виноватых мешает исправлению ошибок

Дмитриев упрекнул Париж в отсутствии работы над ошибками Дмитриев о жаре во Франции: поиск виноватых мешает исправлению ошибок

Москва29 июн Вести.Перекладывание ответственности на других мешает исправлению ошибок, считает глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

В социальной сети X он прокомментировал слова заместителя мэра Парижа Одри Пульвар, которая возложила на США часть ответственности за рекордную жару во Франции.

Так она ответила на критику американских туристов, иммигрантов и экспатов, недовольных отсутствием кондиционеров в стране. Пульвар заявила, что США занимают второе место в мире по объему выбросов парниковых газов и виновны в глобальном потеплении.

По мнению Дмитриева, подобный подход не способствует решению существующих проблем.

Когда чиновники вечно перекладывают вину за свои проблемы на других, они теряют мотивацию и забывают о необходимости исправлять ошибки подчеркнул он

Ранее во Франции зафиксировали 1 тыс. смертей из-за аномальной жары. Количество смертей, произошедших дома в одиночестве, увеличилось на 40%.