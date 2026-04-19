Дмитриев об эвфемизмах в ЕС: нехватку еды чиновники назовут "здоровым питанием"

Москва19 апр Вести.Спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев с иронией отреагировал на использование бюрократами в ЕС эвфемизмов.

Он обратил внимание, что чиновники в Евросоюзе называют ограничения из-за энергокризиса "работой в удаленном режиме".

Когда начнется нехватка еды, они, вероятно, переименуют ее в "здоровое питание" пошутил Дмитриев в соцсети X

Несколько дней назад спецпредставитель президента РФ указывал на панику бюрократов Британии и ЕС из-за кризиса в сельском хозяйстве, связанного с нехваткой удобрений и топлива.