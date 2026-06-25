В Италии за один день пять человек погибли из-за аномальной жары

В Италии аномальная жара унесла жизни пяти человек за день В Италии за один день пять человек погибли из-за аномальной жары

Москва25 июн Вести.По меньшей мере пять человек скончались от последствий аномальной жары в Италии за один день, сообщает местная газета Messaggero.

По информации издания, один из трагических инцидентов произошел на севере страны в провинции Пьяченца. Там 61-летний мужчина был обнаружен мертвым на винограднике, где он работал с раннего утра. Он почувствовал себя плохо во второй половине дня, прибывшие на место медики не смогли оказать ему помощь.

Второй случай зафиксирован в соседней провинции Павия, входящей в регион Ломбардия. 56-летний предприниматель потерял сознание и скончался во время посещения кладбища, когда температура воздуха достигала отметки в 37 градусов тепла.

В городе Джулианова, жертвой жары стал 87-летний турист из области Марке, которому стало плохо во время прогулки вдоль пляжа.

В Неаполе, на одной из центральных площадей, прохожие обнаружили тело 57-летнего бездомного индийского происхождения. Предварительные данные указывают на то, что причиной его смерти также стали экстремально высокие температуры.

Пятой подтвержденной жертвой является 68-летний рабочий из области Венето, который почувствовал недомогание во время ремонтных работ системы водоснабжения. Он был госпитализирован в больницу Падуи, где позднее скончался.

Ранее во Франции ввели предпоследний уровень опасности из-за аномальной жары.