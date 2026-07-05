NBC: аномальная жара в США унесла жизни 25 человек

В США 25 человек скончались из-за аномальной жары NBC: аномальная жара в США унесла жизни 25 человек

Москва5 июл Вести.В США аномально высокая температура воздуха стала причиной 25 смертей на юге страны и помешала проведению празднований Дня независимости 4 июля, сообщает телеканал NBC.

Отмечается, что столбики термометров местами превышали отметку в 38 градусов.

По данным властей, рекордно высокая температура, предположительно, стала причиной 25 смертей на юге США, Среднем Западе и Восточном побережье говорится в сообщении

По данным телеканала, наибольшее число смертей зафиксировано в штате Нью-Джерси, где скончались 22 человека в возрасте от 30 до 80 лет. Еще три человека стали жертвами жары в Иллинойсе, Миссисипи и Массачусетсе.

Ранее сообщалось, что аномальная жара, пришедшая в центральные и восточные штаты США, стала причиной отмены или переноса мероприятий в десятках городов, приуроченных ко Дню независимости.