В Нью-Йорке из-за жары стал плавиться асфальт В Нью-Йорке из-за экстремальной жары начал плавиться асфальт

Москва3 июл Вести.В американском Нью-Йорке из-за аномальной жары начал плавиться асфальт. Об этом сообщает газета The Guardian.

В материале указывается, что столбики термометров превысили 38 градусов тепла. В некоторых районах города расплавилось дорожное асфальтовое покрытие.

Согласно прогнозам синоптиков, жаркая погода может продержаться вплоть до выходных. Возможно повышение температуры воздуха до 44 градусов Цельсия.

Ранее стало известно, что стоимость электроэнергии в Европе кратно возросла из-за рекордного повышения температуры воздуха, так как генерирующие компании сильно завышают цены из-за снижения продуктивности.