Fox News: в Нью-Йорке из-за акул могут закрыть крупнейший пляж Рокуэй-Бич

Крупнейший пляж Нью-Йорка могут закрыть из-за появления акул Fox News: в Нью-Йорке из-за акул могут закрыть крупнейший пляж Рокуэй-Бич

Москва3 июл Вести.Крупнейший пляж Нью-Йорка (США) Рокуэй-Бич могут закрыть в разгар летнего сезона из-за появления акул в прибрежных водах, сообщает телеканал Fox News.

Несколько случаев, когда акулы подплывали к берегу, отмечено 2 июля. Это может вынудить городские власти временно ограничить доступ на пляж в целях обеспечения безопасности отдыхающих.

В Нью-Йорке установилась сильная жара, температура воздуха достигла 38 градусов Цельсия. В связи с этим местные власти открыли для горожан центры охлаждения.

Между тем власти немецкого Мюнхена, где также отмечена рекордная жара, призвали горожан сократить потребление воды на фоне ее дефицита.