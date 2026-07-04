AP: власти Нью-Йорка закрыли пляж после из-за инцидента с нападением акулы

В Нью-Йорке закрыт один из пляжей после предполагаемого нападения акулы AP: власти Нью-Йорка закрыли пляж после из-за инцидента с нападением акулы

Москва4 июл Вести.В Нью-Йорке произошел инцидент, связанный с предполагаемым нападением акулы на пловца на одном из городских пляжей, передает агентство Associated Press (AP).

Инцидент произошел 3 июля в парке Джонс-Бич, когда во время купания мужчина получил травму стопы.

Пострадавший был доставлен в больницу с рваными ранами, а местные власти распорядились временно закрыть пляж для посещения.

Ранее телеканал Fox News сообщал о предполагаемом появлении акул в водах крупнейшего городского пляжа Рокуэй-Бич, где было зафиксировано несколько аналогичных случаев.

Ученые обратили внимание, что активность акул у берегов Нью-Йорка совпала с периодом экстремальной жары.