Москва24 мая Вести.Жителей Нью-Йорка предупредили о вероятности возникновения подтоплений в различных районах мегаполиса из-за непрекращающихся обильных осадков. Об этом сообщил мэр города Зохран Мамдани в социальной сети X.

Глава мегаполиса отметил, что вслед за дождливым днем мегаполис ожидает не менее ненастная ночь. По его прогнозам, наиболее интенсивная фаза ливней начнется ранним утром и продлится до полудня воскресенья по местному времени.

Мамдани подчеркнул, что, хотя на данный момент профильные службы не прогнозируют внезапных разрушительных паводков, погодные условия могут измениться в кратчайшие сроки.

Ранее в Омане наводнения унесли жизни четырех человек.