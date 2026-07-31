В Тюмени из-за разлива Туры вода вплотную подобралась к многоэтажкам Уровень воды в Туре превышает критическую отметку на 41 сантиметр

Москва31 июл Вести.Уровень Туры в черте Тюмени сейчас на 41 сантиметр превышает критическую отметку. Затоплены расположенные в пойме реки СНТ, кое-где вода вплотную подобралась к многоэтажкам.

Ливни, которые ожидаются в мегаполисе этим вечером и грядущей ночью, отнюдь не поспособствуют стабилизации обстановки.

Однако в дальнейшем дожди уже не должны оказать существенного влияния на прохождение паводка. В субботу, воскресенье и понедельник их интенсивность будет составлять не больше 4-6 мм за сутки сообщил ИС "Вести" ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец

Новая порция сильных грозовых ливней может накрыть Тюмень во вторник. Ожидается выпадение 25 мм осадков, а это почти половина нормы всего августа.