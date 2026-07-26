В реке Тура в Тюмени уровень воды растет и может побить рекорд 2016 года

В Тюмени уровень воды в Туре превысил неблагоприятную отметку и продолжает расти В реке Тура в Тюмени уровень воды растет и может побить рекорд 2016 года

Москва26 июл Вести.В Тюмени уровень воды в реке Тура продолжает расти и, по прогнозам гидрологов, может превысить данные 2016 года. Об этом сообщил губернатор Тюменской области Александр Моор на платформе MAX.

Сейчас уровень воды в Туре составляет 859 сантиметров - это уже выше опасной отметки. Причиной стали сильные осадки, выпавшие в Тюменской и соседней Свердловской областях.

Главная водная артерия Тюмени ведет себя крайне нетипично в этом году. Вчера уровень воды превысил отметку неблагоприятного явления. На сегодня он составляет уже 859 см. И, по прогнозу гидрологов, рост продолжится и превысит показатели 2016 года написал Александр Моор

Власти рассматривают наихудший вариант развития событий. В Тюмени и окрестностях перешли на круглосуточное дежурство на защитных дамбах, подготовлен запас мешков с песком и грунта, на случай прорывов выставлена техника. В районах, которые могут попасть в зону затопления, решено заранее эвакуировать маломобильных граждан - пожилых и больных.

Глава региона подчеркнул, что взял ситуацию под личный контроль.