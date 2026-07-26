Мэр Тюмени сообщил о критическом уровне воды в Туре

Уровень воды в Туре превысил критическую отметку в Тюмени Мэр Тюмени сообщил о критическом уровне воды в Туре

Москва26 июл Вести.По состоянию на утро 26 июля уровень воды в Туре составил 859 см, сообщил в MAX глава Тюмени Максим Афанасьев.

По его словам, превышение критической отметки в 850 см означает, что город столкнулся с опасным явлением, которое требует усиленного контроля и оперативных действий всех служб.

На утро 26 июля 2026 года уровень воды в реке Туре составил 859 см, увеличившись за сутки на 13 см говорится в публикации Афанасьева

Глава Тюмени отметил, что максимальный зафиксированный уровень воды 915 см наблюдался в 1979 году, высокие уровни также фиксировались в 1998 и 2016 годах: 871 и 868 см, соответственно.

Градоначальник проинформировал жителей, что сегодня утром было проведено выездное рабочее совещание, на котором обсуждались текущие действия в сложившейся ситуации.