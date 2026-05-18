Москва18 маяВести.Критический уровень воды на реке Лене превышен в нескольких селах, включенных в городской округ Якутск, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета в мессенджере МАХ.
По состоянию на утро понедельника, 18 мая, по всей территории городского округа идет густой ледоход. Лед стоит в протоках возле сел Хатассы, Пригородный и Тулагино. Критический уровень воды превышен в Кангалассах на 29 смотметили в сообщении
В Табаге и в самом Якутске показатели сейчас ниже критических отметок.