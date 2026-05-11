На реке Лена в Якутии зафиксирована подвижка льда У Ленска на реке Лена 12 мая может начаться ледоход

Москва11 мая Вести.Администрация Ленского района Республики Саха (Якутия) сообщает о том, что на реке Лена 12 мая ожидается ледоход.

В Ленске уровень воды растет, на реке наблюдается подвижка льда говорится в публикации администрации в Telegram-канале

Отмечается, что по данным ЕДДС Ленского района по состоянию на 18.00 (по местному времени) 11 мая на реке Лена сохраняется устойчивая тенденция к снижению уровня воды в населенных пунктах, которые ранее пострадали от паводка.

При этом в районе Ленска уровень воды зафиксирован на уровне 398 см, а рост за 10 часов составил 29 см.

Ранее сегодня сообщалось, что в двух поселках Якутии из-за ледяного затора на реке Лене объявили эвакуацию.