В Иркутской области из-за ледового затора на реке Лена затопило участок дороги

На реке Лена подрывают ледяной затор, затоплен участок дороги В Иркутской области из-за ледового затора на реке Лена затопило участок дороги

Москва3 мая Вести.В Жигаловском районе Иркутской области из-за ледового затора на реке Лена затопило участок дороги Иркутск – Жигалово между селами Петрово и Заплескина, сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

По его словам, уровень воды достиг одного метра. На отрезке с 330 по 340 километр трассы Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово ограничено движение, предупредил глава Иркутской области.

Чтобы убрать затор, администрация округа и специалисты пожарно-спасательной службы Иркутской области проводят взрывные работы говорится в публикации Кобзева в мессенджере MAX

Угрозы перехода воды на населенные пункты нет, проинформировал губернатор и призвал жителей не панировать поездки по этому маршруту до окончания работ и стабилизации ситуации.