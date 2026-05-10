В Иркутской области МЧС предупредило о возможном подтоплении населенного пункта МЧС: из-за половодья возможно подтопление села на реке Нижняя Тунгуска

Москва10 мая Вести.МЧС по Иркутской области распространило информацию об опасном гидрологическом явлении погоды. Об этом ведомство сообщает в MAX.

На реке Нижней Тунгуске, в районе села Подволошино, 10 мая в 08 часов уровень воды составил 657 сантиметров (опасная отметка — 685 сантиметров) говорится в сообщении

В результате интенсивного снеготаяния на фоне прохождения весеннего половодья 10-11 мая вода может подняться до опасной отметки. Возможно частичное затопление территории населенного пункта, уточнили в ведомстве.