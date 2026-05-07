Из северных поселений Приангарья в Иркутск вывезут детей на фоне паводков

Детей с севера Приангарья превентивно вывезут в Иркутск из-за паводка Из северных поселений Приангарья в Иркутск вывезут детей на фоне паводков

Москва7 мая Вести.В Катангском районе Иркутской области в связи с рисками возникновения паводков было решено вывезти детей из местных поселений. Эта мера носит превентивный характер, отмечает губернатор региона Игорь Кобзев.

Он отметил, что детей отправят в Иркутск.

Принято решение превентивно вывезти детей из населенных пунктов Катангского района на время паводка написал он в MAX

Школьников привезут в город вечером 7 мая.

На фоне значительного подъема уровня воды в связи с затором льда проводится круглосуточный мониторинг ледовой обстановки. Укрепляется береговая линия на реках Лена и Киренга.

Признаны критическими значения на реке Непа. Организовано круглосуточное дежурство спасателей.