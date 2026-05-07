Москва7 маяВести.В Катангском районе Иркутской области в связи с рисками возникновения паводков было решено вывезти детей из местных поселений. Эта мера носит превентивный характер, отмечает губернатор региона Игорь Кобзев.
Он отметил, что детей отправят в Иркутск.
Принято решение превентивно вывезти детей из населенных пунктов Катангского района на время паводканаписал он в MAX
Школьников привезут в город вечером 7 мая.
На фоне значительного подъема уровня воды в связи с затором льда проводится круглосуточный мониторинг ледовой обстановки. Укрепляется береговая линия на реках Лена и Киренга.
Признаны критическими значения на реке Непа. Организовано круглосуточное дежурство спасателей.