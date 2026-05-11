Москва11 маяВести.С 12 по 15 мая закроют школы и детские сады в городе Бодайбо Иркутской области из-за коммунальной аварии, произошедшей 10 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Бодайбинского района.
Детские сады полностью прекращают работу, а школы переходят на дистанционный режим обучения.
Всероссийские проверочные работы (ВПР) — проводятся в обычном режимеотмечается в сообщении
Ранее стало известно, что в Бодайбо ледоход стал причиной аварии на плавучей насосной станции, из-за чего жители остались без воды.