В иркутском Бодайбо из-за отсутствия воды закрыли детские сады и школы

Москва11 мая Вести.С 12 по 15 мая закроют школы и детские сады в городе Бодайбо Иркутской области из-за коммунальной аварии, произошедшей 10 мая. Об этом сообщили в Telegram-канале администрации Бодайбинского района.

Детские сады полностью прекращают работу, а школы переходят на дистанционный режим обучения.

Всероссийские проверочные работы (ВПР) — проводятся в обычном режиме отмечается в сообщении

Ранее стало известно, что в Бодайбо ледоход стал причиной аварии на плавучей насосной станции, из-за чего жители остались без воды.