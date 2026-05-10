Москва10 маяВести.Ледоход стал причиной аварии на плавучей насосной станции в городе Бодайбо Иркутской области. Об этом сообщил глава городской администрации Евгений Юмашев.
В результате происшествия горожане остались без воды.
Станция частично располагается на берегу. В результате резкого подъема воды и активного движения льдин конструкция сместиласьзаявил Юмашев
Он отметил, что в настоящее время уровень воды уже снизился. Монтируется временный водовод для дальнейшего прокладывания труб на открытую воду и запуска станции.
Согласно предварительным оценкам, ремонтные работы могут занять несколько часов. Жителей города призывают закупиться питьевой водой.