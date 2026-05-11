Москва11 маяВести.Самолет с питьевой водой прибыл из Иркутска в Бодайбо, сообщил в мессенджере MAX губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Специально организованным рейсом доставили пять тонн питьевой воды.
Специально организованный рейс для доставки питьевой воды в десятом часу вечера приземлился в Бодайбо, где произошла остановка водозаборной станциинаписал глава региона
Воду начнут разгружать утром во вторник, 12 мая. В первую очередь она будет доставлена в социальные учреждения, многодетным, инвалидам и пенсионерам.
Игорь Кобзев подчеркнул, что доставка в Бодайбо питьевой воды наземным и воздушным транспортом продолжится до ввода водозаборной станции в строй.
Также руководитель субъекта отметил, что аварийно-восстановительные работы на станции продолжаются.
Ранее сообщалось, что в оставшемся без воды иркутском Бодайбо на три дня закроют детские сады и школы.