Кобзев: в Бодайбо прибыл самолет с питьевой водой Питьевую воду в Бодайбо доставили самолетом

Москва11 мая Вести.Самолет с питьевой водой прибыл из Иркутска в Бодайбо, сообщил в мессенджере MAX губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Специально организованным рейсом доставили пять тонн питьевой воды.

Специально организованный рейс для доставки питьевой воды в десятом часу вечера приземлился в Бодайбо, где произошла остановка водозаборной станции написал глава региона

Воду начнут разгружать утром во вторник, 12 мая. В первую очередь она будет доставлена в социальные учреждения, многодетным, инвалидам и пенсионерам.

Игорь Кобзев подчеркнул, что доставка в Бодайбо питьевой воды наземным и воздушным транспортом продолжится до ввода водозаборной станции в строй.

Также руководитель субъекта отметил, что аварийно-восстановительные работы на станции продолжаются.

Ранее сообщалось, что в оставшемся без воды иркутском Бодайбо на три дня закроют детские сады и школы.