Почти 50 домов подтоплены в Тюменской области из-за паводка Паводок подтопил почти 50 домов в Тюменской области

Москва31 июл Вести.В Тюмени и Тюменском округе паводок подтопил 47 жилых домов, эвакуированы 52 человека, включая девять детей, сообщил губернатор Александр Моор.

Он отметил, что подъем воды в реке Тура фиксируется ежедневно. За сутки от воды пострадали четыре жилых дома: по два в Тюмени и поселке Новотарманском.

Всего подтоплено 47 жилых домов в Тюмени и населенных пунктах Тюменского округа. Из зоны подтопления эвакуировано 52 человека, в том числе 9 детей. В трех ПВР размещено 38 человек, остальные – у родственников говорится в сообщении

Глава региона добавил, что подписал постановление о расширении зоны действия режима ЧС. Жители, включенные в зону ЧС, смогут получить единовременную выплату 15,6 тысячи рублей на человека. Отдельные выплаты предусмотрены в связи с частичной или полной утратой имущества первой необходимости. Уже принято 29 таких заявлений, заключил Моор.