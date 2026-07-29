Полиция охраняет места подтоплений в зоне паводка в Тюмени В Тюмени полиция круглосуточно охраняет покинутые из-за паводка дома

Москва29 июл Вести.В Тюмени сотрудниками полиции ведется круглосуточная охрана мест подтоплений в зоне паводка. Об этом в "ВК" сообщает региональная полиция.

Поскольку жители были вынуждены покинуть свои жилища из-за прибывшей воды, многие частные дома остались без присмотра говорится в сообщении

Сотрудники правоохранительных органов обеспечивают сохранность имущества граждан, следят за недопущением противоправных действий. С гражданами проводится разъяснительная работа, оказывается необходимая помощь. Также людям рекомендуют заблаговременно эвакуироваться из мест возможного подтопления.

Режим ЧС регионального уровня был введен в Тюмени и Тюменском муниципальном округе 28 июля с 12.00 (время местное).