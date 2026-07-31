Москва31 июлВести.Уровень воды в реке Туре в Тюмени поднялся на 2 сантиметра и составил 891 сантиметр. Данные на утро 31 июля привел в своем канале MAX губернатор Тюменской области Александр Моор.
Судя по всему, это пик паводка, который прогнозировался как раз на 30 и 31 июлясообщил он
Таким образом, рост уровня воды в Туре продолжает замедляться. Волна паводка спускается вниз по течению, воды прибавилось в Ярковском округе. Продолжается подъем воды в Пышме в Тюменском округе.
За сутки она прибавила 25 сантиметров. Общий уровень составляет 564 сантиметрауточнил Моор
Режим ЧС из-за паводка был объявлен в Тюмени и Тюменском округе 28 июля.