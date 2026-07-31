В Тюмени уровень воды в Туре за сутки поднялся всего на 2 см

В реке Туре в Тюмени вода за сутки поднялась на 2 см В Тюмени уровень воды в Туре за сутки поднялся всего на 2 см

Москва31 июл Вести.Уровень воды в реке Туре в Тюмени поднялся на 2 сантиметра и составил 891 сантиметр. Данные на утро 31 июля привел в своем канале MAX губернатор Тюменской области Александр Моор.

Судя по всему, это пик паводка, который прогнозировался как раз на 30 и 31 июля сообщил он

Таким образом, рост уровня воды в Туре продолжает замедляться. Волна паводка спускается вниз по течению, воды прибавилось в Ярковском округе. Продолжается подъем воды в Пышме в Тюменском округе.

За сутки она прибавила 25 сантиметров. Общий уровень составляет 564 сантиметра уточнил Моор

Режим ЧС из-за паводка был объявлен в Тюмени и Тюменском округе 28 июля.