В Тюмени из-за подъема воды в реке Тура усиливают очистку питьевой воды Питьевую воду в Тюмени очищают гиперхлорированием

Москва27 июл Вести.В Тюмени с 16 июля из-за поднятия уровня воды в Туре вводится ежедневный лабораторный контроль за состоянием воды, а также усиливается процесс очистки питьевой воды. Об этом сообщает Роспотребнадзор по Тюменской области.

С учетом того, что уровень воды в реке Тура продолжает повышаться, с профилактической целью введено гиперхлорирование питьевой воды, подаваемой населению говорится в сообщении

В районе мониторинга воды пробы исследуются по санитарно-химическим, микробиологическим, вирусологическим и паразитологическим показателям. Исследования проводятся на базе аккредитованных лабораторий ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Тюменской области".

По состоянию на 27 июля вода в резервуаре чистой воды, в разводящей сети соответствует нормативам по показателям безопасности.