Уровень воды в реке Туре в Тюмени превысил отметку "опасное явление"

Уровень воды в реке Туре в Тюмени продолжает расти Уровень воды в реке Туре в Тюмени превысил отметку "опасное явление"

Москва29 июл Вести.В Тюмени уровень воды в реке Туре продолжает расти. Информация опубликована в канале MAX информационного центра правительства региона.

По данным на 8 часов 29 июля уровень воды в реке Тура на гидропосту в Тюмени составил 886 см (рост за сутки – 9 см, отметка "опасное явление" превышена на 36 см) говорится в сообщении

В Тюменском округе на гидропосту Богандинское уровень воды в реке Пышма составил 511 см. До отметки "опасное явление" остается около 150 см. Рост за сутки составил 28 см.

28 июля в Тюмени и Тюменском муниципальном округе ввели режим ЧС регионального уровня из-за ситуации с паводком.