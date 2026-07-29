Москва29 июлВести.В Тюмени уровень воды в реке Туре продолжает расти. Информация опубликована в канале MAX информационного центра правительства региона.
По данным на 8 часов 29 июля уровень воды в реке Тура на гидропосту в Тюмени составил 886 см (рост за сутки – 9 см, отметка "опасное явление" превышена на 36 см)говорится в сообщении
В Тюменском округе на гидропосту Богандинское уровень воды в реке Пышма составил 511 см. До отметки "опасное явление" остается около 150 см. Рост за сутки составил 28 см.
28 июля в Тюмени и Тюменском муниципальном округе ввели режим ЧС регионального уровня из-за ситуации с паводком.