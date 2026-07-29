Предстоящей ночью и утром в Москве пройдут сильные дожди Синоптики: выпадение до 15 мм осадков ожидается в столице ночью и утром 30 июля

Москва29 июл Вести.Сильный дождь прогнозируется в Москве в ночь на четверг, 30 июля, с продолжением в утренние часы, сообщил ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

До 09.00 мск четверга, 30 июля, в столице ожидается дождь, местами сильный, количество выпавших осадков может составить от 5 до 10 мм, а местами – до 15 мм отметили в источнике

Наибольшая интенсивность дождей может быть с полуночи до трех часов – за это время на Москву может пролиться до 6 мм осадков. Столбики термометров покажут около +14… +16 градусов в Москве и от +11 до +16 градусов в Подмосковье.