Один человек погиб и еще трое пострадали после удара молнии на пляже во Флориде

Отдыхающий на пляже в США мужчина погиб от удара молнией Один человек погиб и еще трое пострадали после удара молнии на пляже во Флориде

Москва4 июл Вести.В результате удара молнии в группу отдыхающих на пляже в американском штате Флорида один человек погиб и еще трое получили ранения.

По данным издания The New York Post, на пляже в Форт-Майерс-Бич молния ударила прямо в плавающего мужчину, он скончался от полученных травм на месте. Рядом с ним находились трое других отдыхающих, они доставлены ближайшую больницу.

Очевидцы события рассказали, что удар молнии прозвучал настолько громко, что был "похож на звук взрыва ядерной бомбы".

Ранее сообщалось, что парашютист в Северной Калифорнии чудом выжил при аварийной посадке, случившейся из-за того, что привязанный к нему огромный американский флаг зацепился за дерево.