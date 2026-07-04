Американский флаг чудом не привел парашютиста в Калифорнии к больничной койке Флаг США стал причиной аварийной посадки парашютиста в Калифорнии

Москва4 июл Вести.Парашютист совершил аварийную посадку на родео в Северной Калифорнии из-за того, что привязанный к нему огромный американский флаг зацепился за дерево.

Как сообщает газета The New York Post, что парашютист снижался к земле на родео в городе Фолсом, чтобы появиться перед публикой на арене, однако флаг США, с которым мужчина "заходил" на посадку, зацепился за дерево.

Отклонившись от курса, парашютист "врезался в стоящую на земле палатку" и, по словам организаторов мероприятия, "чудом остался невредим".

От лица Профессионального родео Фолсома и (туристической организации – прим. ред.) Choose Folsom сообщаем: наш парашютист Росс в безопасности и вышел на арену после прыжка под аплодисменты зрителей говорится в публикации

Ранее телеканал ABC News сообщал, что пожарные в штате Огайо прибыли к месту утечки неизвестного вещества на дороге, которое оказалось острым соусом.