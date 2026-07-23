Fox News: в США медведь залез на электрический столб Fox News: медведь залез на электрический столб в США

Москва23 июл Вести.Медведь, забравшийся на опору линии электропередачи в сельской местности Нью-Мексико в США, стал героем вирусного видео, но позже погиб. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Ролик сняли в понедельник недалеко от Гладстона, примерно в 170 милях к востоку от Санта-Фе. На кадрах видно, как медведь тяжело дышит и неуверенно сидит на перекладине столба, пытаясь удержать равновесие на большой высоте.

Телеканал ссылается на видео, на котором слышен звонок очевидца в службу 911. Мужчина сообщил диспетчеру, что медведь забрался на столб электропередачи. В ответ ему объяснили, что власти штата уже знают о ситуации, однако усыпить животное дротиком было слишком рискованно: медведь мог сорваться с большой высоты.

Автор ролика Шеннон Малленс рассказала, что ехала с семьей по шоссе 56 из Ред-Ривера в Нью-Мексико в сторону Оклахомы, когда они заметили на столбе что-то необычное. Сначала семья решила, что это мертвый медведь. Однако увиденное показалось настолько невероятным, что они развернулись и подъехали ближе. Тогда стало ясно, что животное живо.

По данным New York Post, спасти медведя не удалось. Предположительно, он погиб от удара током до того, как сотрудники природоохранных служб смогли снять его со столба.