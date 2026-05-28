В Томской области медведь задрал 52-летнего охотника Охотник погиб после нападения медведя в Томской области

Москва28 мая Вести.Следственные органы Зырянского района Томской области организовали процессуальную проверку по факту смерти 52-летнего мужчины в лесу Тегульдетского района, сообщает региональный главк СК России в мессенджере MAX.

По предварительным данным, 27 мая мужчина охотился в лесу, и на него напал медведь. Охотник скончался на месте от полученных травм.

В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, на ряд вопросов ответит судебно-медицинская экспертиза. По результатам будет принято процессуальное решение.