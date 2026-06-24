Москва24 июнВести.Жители поселка Томилино городского округа Люберцы Московской области были немало удивлены, когда увидели, что между столбами на проводах висит мужчина. Неравнодушные граждане вызвали спасателей, сообщает МО "Мособлпожспас" в мессенджере MAX.
Мужчина громко кричал, прося о помощи. На выручку ему пришли работники 232-й и 303-й пожарно-спасательных частей "Мособлпожспас".
Действовать нужно было молниеносно и предельно аккуратноотмечается в публикации
Специалисты оценили обстановку и запросили автолестницу. Затем под мужчину подвели площадку спецтехники, переместили его на платформу и плавно опустили конструкцию на землю, поддерживая пострадавшего руками.
Спасенного 37-летнего мужчину передали бригаде скорой помощи и сотрудникам полиции.
Как он оказался на проводах, не уточняется.