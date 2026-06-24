В подмосковном Томилино спасатели сняли мужчину, висевшего на проводах

Люберецкие спасатели пришли на выручку висевшему на проводах мужчине В подмосковном Томилино спасатели сняли мужчину, висевшего на проводах

Москва24 июн Вести.Жители поселка Томилино городского округа Люберцы Московской области были немало удивлены, когда увидели, что между столбами на проводах висит мужчина. Неравнодушные граждане вызвали спасателей, сообщает МО "Мособлпожспас" в мессенджере MAX.

Мужчина громко кричал, прося о помощи. На выручку ему пришли работники 232-й и 303-й пожарно-спасательных частей "Мособлпожспас".

Действовать нужно было молниеносно и предельно аккуратно отмечается в публикации

Специалисты оценили обстановку и запросили автолестницу. Затем под мужчину подвели площадку спецтехники, переместили его на платформу и плавно опустили конструкцию на землю, поддерживая пострадавшего руками.

Спасенного 37-летнего мужчину передали бригаде скорой помощи и сотрудникам полиции.

Как он оказался на проводах, не уточняется.