Подростка, спасавшего котенка, ударило током в Подмосковье Подросток, спасавший котенка в Раменском, получил удар током

Москва29 июн Вести.В Раменском госпитализировали подростка, пытавшегося снять котенка с дерева и ударившегося током. Об этом сообщает министерство здравоохранения Московской области.

Юноша забрался на дерево, но под ним сломалась ветка. Потеряв равновесие, он схватился за провод линии электропередач, который висел рядом, и получил сильный удар током.

Разряд прошел через сердце и вышел через левое бедро. Мальчик упал с высоты 4 метра и потерял сознание говорится в сообщении

Врачи Раменской больницы в ходе обследования диагностировали у подростка сильные ожоги правой кисти, правого бедра, черепно-мозговую травму, перелом костей левой руки и левой стопы, а также нарушение нормальной работы сердца.

Состояние пациента удалось стабилизировать, и спустя 14 дней он был выписан из стационара домой на амбулаторное лечение.