В Ленобласти несовершеннолетнему проломило череп прилетевшей ручкой от катера

Подросток из Ленобласти лишился части мозга от удара ручкой катера на подработке В Ленобласти несовершеннолетнему проломило череп прилетевшей ручкой от катера

Москва16 июл Вести.В Ленинградской области сильные травмы во время поездки на катере получил 17-летний подросток, устроившийся на подработку. У него в нескольких местах сломан череп, была удалена часть мозга, сообщает РЕН.

Как пишет источник, происшествие случилось в результате прилетевшей ему в голову оторванной ручки катера. Пострадавшего увезли в медицинское учреждение на машине скорой помощи.

Родственники подростка сообщили об удалении у него части мозга, разрыве глаза и век, переломах всех стенок глазницы и открытой черепно-мозговой травме.

Ему была проведена 6-часовая операция. В настоящее время он находится в тяжелейшем состоянии.