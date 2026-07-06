Воронежский спасатель: мальчик не приходил в сознание после наезда катера

Воронежский спасатель: ребенок был без сознания, но дышал после наезда катера Воронежский спасатель: мальчик не приходил в сознание после наезда катера

Москва6 июл Вести.Воронежский спасатель рассказал о последних минутах жизни 11-летнего мальчика, которого днем 2 июля переехал катер на Воронежском водохранилище. Об этом сообщает ИС "Вести".

Спасатели, прибывшие на место, обнаружили ребенка с признаками жизни, но в бессознательном состоянии.

Был в бессознательном состоянии, но с признаками жизни. Открытая черепно-мозговая травма рассказал спасатель

Несмотря на реанимационные мероприятия, мальчик скончался.

По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, судоводитель, управляя маломерным судном, наехал на купающегося в воде ребенка.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.