Москва6 июлВести.Воронежский спасатель рассказал о последних минутах жизни 11-летнего мальчика, которого днем 2 июля переехал катер на Воронежском водохранилище. Об этом сообщает ИС "Вести".
Спасатели, прибывшие на место, обнаружили ребенка с признаками жизни, но в бессознательном состоянии.
Был в бессознательном состоянии, но с признаками жизни. Открытая черепно-мозговая травмарассказал спасатель
Несмотря на реанимационные мероприятия, мальчик скончался.
По данным Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России, судоводитель, управляя маломерным судном, наехал на купающегося в воде ребенка.
По факту случившегося возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.