Адвокат: судоводитель, переехавший ребенка в Воронеже, не был пьян Адвокат: водитель катера, сбивший ребенка в Воронеже, не был пьян

Москва4 июл Вести.Водитель катера, который насмерть сбил купавшегося в Воронежском водохранилище 11-летнего мальчика, не находился в состоянии алкогольного опьянения. Об этом ГТРК "Воронеж" заявила адвокат Даниила Мельникова Яна Горюнова.

Мой подзащитный ни в состоянии наркотического, ни в состоянии алкогольного опьянения в тот день не находился сказала адвокат

По ее словам, Мельников не осознавал, что переехал мальчика. именно по этой причине нельзя утверждать, что он скрылся с места преступления. Никто не кричал о помощи, не было следов крови, он не предполагал, что это событие имело место быть, добавила Горюнова.

Днем 4 июля суд по ходатайству следствия арестовал Мельникова.

По версии следствия, 2 июля в Воронежском водохранилище подозреваемый на катере сбил купавшего мальчика. После этого он скрылся с места происшествия, не оказав помощи пострадавшему. Ребенок от полученных травм он скончался. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации морского и внутреннего водного транспорта, повлекшем по неосторожности смерть человека.

В СК указывали, что в момент происшествия мужчина был пьян.