Москва27 мая Вести.Главе Следственного комитета Александру Бастрыкину доложат о противоправных действиях 21-летнего жителя Нижегородской области, устроившего ДТП в состоянии алкогольного опьянения.

В рамках возбужденного уголовного дела по статье "действия, угрожающие безопасной эксплуатации транспортных средств" виновнику была избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий.

Молодому человеку нельзя выходить ночью из дома, посещать рестораны и бары с алкоголем, использовать средства связи и выходить в интернет, а также общаться со свидетелями, управлять автомобилем и иными транспортными средствами.

Следственными органами СК России по Нижегородской области по данному факту ранее было возбуждено уголовное дело, однако постановление о возбуждении было отменено надзорным органом сказано в сообщении

В публикации уточняется, что мера пресечения избиралась по уголовному делу, находящемуся в производстве органов МВД. В настоящее время следствием инициирован вопрос о его передаче в производство следователей СК. Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СК РФ по Нижегородской области Айрату Ахметшину представить доклад о решении надзорного органа.

Кабриолет Mercedes, принадлежащий фигуранту, попал в ДТП 20 мая на Похвалинском съезде в Нижнем Новгороде. После аварии молодой человек, находившийся в состоянии опьянения, устроил фотосессию на капоте. При этом он хвастался тем, что ездит пьяным за рулем и не платит штрафы.

Сообщалось, что нарушитель - Сергей Корнилов, сын экс-гендиректора группы компаний "Луидор", который умер два года назад на отдыхе в Турции.