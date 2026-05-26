Москва26 мая Вести.21-летнему мажору из Нижнего Новгорода, который устроил массовое ДТП 20 мая на Похвалинском съезде областного центра, избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону в мессенджере MAX.

Ранее стало известно, что молодой человек пьяным разбил свой кабриолет и устроил на его капоте фотосессию.

Следователь просила суд для молодого человека запрет определенных действий: выходить ночью из дома, посещать рестораны и бары с наличием в них алкогольной продукции, использовать средства связи и выходить в интернет отмечается в сообщении

А также следователь просила юноше запрет на общение со свидетелями и управление транспортными средствами.