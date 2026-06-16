Подростки на мопеде пострадали в ДТП в Петербурге – идет проверка

Полиция Петербурга проверяет обстоятельства ДТП, в котором пострадали подростки Подростки на мопеде пострадали в ДТП в Петербурге – идет проверка

Москва16 июн Вести.В Санкт-Петербурге полиция Колпинского района проверяет обстоятельства ДТП, в котором пострадали два подростка 16 и 17 лет. Об этом сообщает ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Поздним вечером 14 июня у дома 19 по Тверской улице 65-летний водитель, управляя автомобилем "Шевроле Круз", не уступил дорогу движущемуся мопеду "Про Макс", под управлением 17-летнего учащегося техникума, в результате чего произошло столкновение уточняется в сообщении

В результате ДТП, 17-летний водитель мопеда с тяжелой травмой головы и 16-летний пассажир в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы.