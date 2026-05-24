В Сочи произошло ДТП с участием подростка на мопеде В Сочи подросток на мопеде сбил двоих пешеходов

Москва24 мая Вести.ДТП с участием мопеда произошло 24 мая в Сочи. Подробности сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю в MAX.

Сегодня в 11.35 в Сочи на ул. Горького 16-летний водитель мопеда Greedo допустил наезд на 48-летнего пешехода, переходящего дорогу по регулируемому пешеходному переходу на красный сигнал светофора говорится в сообщении

После удара мопед не смог сразу остановиться и наехал на 20-летнего пешехода, который шел вдоль проезжей части.

Водитель мопеда и 48-летний пешеход госпитализированы. Сотрудники ГИБДД проводят проверку.