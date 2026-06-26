Во время дачных работ мужчина попал под культиватор, его удалось спасти

В Сергиевом Посаде мужчина попал под культиватор, его спасли врачи Во время дачных работ мужчина попал под культиватор, его удалось спасти

Москва26 июн Вести.В Сергиевом Посаде во время дачных работ мужчине резко стало плохо. В результате он оказался под вращающимися фрезами культиватора. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья в мессенджере MAX.

Пострадавший получил глубокие раны бедра, голени и стопы.

Появилась выраженная слабость, ноги стали "ватными", потерял равновесие и оказался под вращающимися фрезами работающей машины. Несмотря на тяжелые травмы, мужчина самостоятельно обратился в приемное отделение Сергиево-Посадской больницы отмечается в сообщении

Ситуацию осложняли хронические заболевания мужчины. Ему оперативно обработали раны и наложили швы. Через пять дней его выписали в удовлетворительном состоянии.