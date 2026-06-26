Москва26 июнВести.В Сергиевом Посаде во время дачных работ мужчине резко стало плохо. В результате он оказался под вращающимися фрезами культиватора. Об этом сообщили в Минздраве Подмосковья в мессенджере MAX.
Пострадавший получил глубокие раны бедра, голени и стопы.
Появилась выраженная слабость, ноги стали "ватными", потерял равновесие и оказался под вращающимися фрезами работающей машины. Несмотря на тяжелые травмы, мужчина самостоятельно обратился в приемное отделение Сергиево-Посадской больницыотмечается в сообщении
Ситуацию осложняли хронические заболевания мужчины. Ему оперативно обработали раны и наложили швы. Через пять дней его выписали в удовлетворительном состоянии.