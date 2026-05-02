Тракторист пострадал при ударе FPV-дрона по сельхозтехнике в Белгородской област

Украинский FPV-дрон атаковал сельхозтехнику под Белгородом, пострадал тракторист Тракторист пострадал при ударе FPV-дрона по сельхозтехнике в Белгородской област

Москва2 мая Вести.В Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал сельхозтехнику. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.

Он уточнил, что в результате удара пострадал тракторист.

В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа FPV-дрон атаковал работающую в поле сельхозтехнику. Пострадал тракторист говорится в сообщении Гладкова

С места происшествия мужчину забрал попутный транспорт, затем его передали работникам скорой помощи. Как выяснилось, он получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица, рук и ног. Пострадавшего отвезли в больницу.

Трактор оказался поврежден в результате атаки.

Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что сельскохозяйственную технику в Белгородской области планируют оборудовать защитными сетками и РЭБ, чтобы защитить от вражеских беспилотников.