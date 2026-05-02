Москва2 маяВести.В Белгородской области украинский FPV-дрон атаковал сельхозтехнику. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в MAX.
Он уточнил, что в результате удара пострадал тракторист.
В селе Ивановская Лисица Грайворонского округа FPV-дрон атаковал работающую в поле сельхозтехнику. Пострадал трактористговорится в сообщении Гладкова
С места происшествия мужчину забрал попутный транспорт, затем его передали работникам скорой помощи. Как выяснилось, он получил минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения лица, рук и ног. Пострадавшего отвезли в больницу.
Трактор оказался поврежден в результате атаки.
Ранее Вячеслав Гладков сообщил, что сельскохозяйственную технику в Белгородской области планируют оборудовать защитными сетками и РЭБ, чтобы защитить от вражеских беспилотников.