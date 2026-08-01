Москва1 авгВести.В белгородском селе Орловка украинский FPV-дрон атаковал грузовой автомобиль, , в результате террористической атаки ранения получил водитель транспортного средства. Об этом сообщил оперативный штаб региона.
FPV-дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль. Пострадал водитель. Мужчину с осколочным ранением живота бригада скорой транспортирует в городскую больницу №2 г. Белгородаговорится в сообщении, опубликованном в канале ведомства в мессенджере МАХ
Раненому оказывается необходимая медицинская помощь.
Транспортное средство повреждено.