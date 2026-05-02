Гладков: сельхозтехнику в Белгородской области оборудуют защитными сетками и РЭБ Гладков: аграрии Белгородской области защищают сельхозтехнику от БПЛА

Москва2 мая Вести.В Белгородской области в разгаре посевная. Однако ВСУ атакуют сельскохозяйственную технику с помощью артиллерии и беспилотников, поэтому на нее устанавливают защитные средства, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в мессенджере MAX.

В этом году 548 единиц техники оборудованы защитной сеткой, 439 – РЭБ уточнил глава области

По его данным, на сегодняшний день зерновых и зернобобовых культур посеяно на 44% площадей от запланированных, сахарной свеклы – на 11% (на площади 8,3 тысячи гектаров), подсолнечника – на 6% (9,4 тысячи гектаров).

Общая посевная площадь составит в этом году более 1,3 миллиона гектаров земли. Для этого задействовано более 6700 тракторов, 1800 сеялок и 299 посевных комплексов и т.д.

Гладков поблагодарил аграриев, которые сражаются за урожай, в тяжелейших условиях, рискуя жизнью под ударами дронов и обстрелами ВСУ, и пожелал им успехов.