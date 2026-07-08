Шуваев: сельхозработы в Белгородской области ведутся под прикрытием военных Шуваев: РЭБ и мобильные огневые группы защищают поля при сборе урожая

Москва8 июл Вести.Безопасность сельскохозяйственных работ на полях в Белгородской области помогают обеспечивать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы (МОГ). Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" врио губернатора Белгородской области, Герой России Александр Шуваев.

По его словам, сейчас в Белгородской области из оборота выведено 183 тыс. гектаров пашни.

Возможно, будет и больше в связи с увеличением дальности полетов FPV-дронов. Но все эти земли переведены под пахоту - то есть пашни находятся под парами… Если все заканчивается, мы очень быстро сделаем посевы и будем выращивать сельскохозяйственные культуры сказал Шуваев

Сейчас безопасность сельхозработ на полях, по его словам, обеспечивают системы РЭБ и мобильные огневые группы.

Мы не можем перекрыть полностью все небо добровольческими формированиями "БАРС-Белгород". Где-то в глубине - мы на любом поле выставляем посты радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы, что позволяет полностью убирать урожай, либо делать посев, потом собирать урожай, следить за полями сообщил Шуваев

Также Шуваев рассказал, как военный и боевой опыт помогает ему в работе в Белгородской области.