Москва8 июлВести.Безопасность сельскохозяйственных работ на полях в Белгородской области помогают обеспечивать системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и мобильные огневые группы (МОГ). Об этом рассказал в интервью ИС "Вести" врио губернатора Белгородской области, Герой России Александр Шуваев.
По его словам, сейчас в Белгородской области из оборота выведено 183 тыс. гектаров пашни.
Возможно, будет и больше в связи с увеличением дальности полетов FPV-дронов. Но все эти земли переведены под пахоту - то есть пашни находятся под парами… Если все заканчивается, мы очень быстро сделаем посевы и будем выращивать сельскохозяйственные культурысказал Шуваев
Сейчас безопасность сельхозработ на полях, по его словам, обеспечивают системы РЭБ и мобильные огневые группы.
Мы не можем перекрыть полностью все небо добровольческими формированиями "БАРС-Белгород". Где-то в глубине - мы на любом поле выставляем посты радиоэлектронной борьбы и мобильные огневые группы, что позволяет полностью убирать урожай, либо делать посев, потом собирать урожай, следить за полямисообщил Шуваев
Также Шуваев рассказал, как военный и боевой опыт помогает ему в работе в Белгородской области.